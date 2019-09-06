لقى عامل مصرعه، وأصيب 10 آخرين، في حادثي سير بطرق بني سويف الزراعية والصحراوية، مساء اليوم الجمعة، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي.

في الحادث الأول تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مصنع الأسمنت القديم، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، والذي أمر برفع آثار الحادث.

وتبين أن المصابين في الحادث هم أشرف علي إبراهيم، 17 عاما، مقيم الفشن، حداد ومصاب جروح بالذراع اليمنى، ومرفت إبراهيم أحمد، 39 عاما، مقيمة القاهرة، لا تعمل، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومصطفى أحمد مصطفى، 16 عاما، مقيم القاهرة، طالب، مصاب سحجات بالجسم، وسماح إبراهيم أحمد، 37 عاما، مقيم القاهرة، لا تعمل، مصابة سحجات وكدمات مختلفة بالجسم، ومارينا جرجس بطرس، 20 عاما، مقيمة مغاغة، لا تعمل، وتادروس بسام رابح، 6 شهور، مقيم مغاغة، سحجات بالجسم، ومحمد صلاح محمد، 65 عاما، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومصطفى ربيع إسماعيل، 23 عاما، ومقيم بني عفان مركز بني سويف، سائق، ومصاب بجرح قطعي بالرأس، وميخائيل سعد غالي، 60 عاما، ومقيم بني سويف، ومصاب اشتباه خلع بالكتف اليسرى.

وفي الحادث الثاني لقى عامل مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب دراجة بخارية أمام محطة وقود العرب بإهناسيا المدينة، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المتوفى يدعى مصطفى أكرم عمارة، 22 عاما، عامل، ومقيم قرية النويرة مركز إهناسيا، فيما تبين أن المصاب يدعى طارق محمد درويش، 22 عاما، مقيم قرية النويرة، طالب، ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم.