أشاد أشرف أبوجليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي في الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، قائلًا إنه أنهى حقبة الواسطة والمجاملات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الهيئة شهدت نقلة لم تحدث فيها من قبل، أو منذ 10 سنوات ماضية على الأقل، على عدة مستويات، كما جرى زيادة ميزانية كل الأنشطة إلى الضعف.

وتابع: "المستوى الأول، هو أنه جرى تثبيت أركان الهيئة بعد أن كان 80% من وظائفها تسير وفق نظام الأعمال وبالتالي لم يكن هناك قيادات تملك القرار، ولكن الآن 80% من قيادات الهيئة في جميع المحافظات بفضل المسابقة التي رعاها عواض وأشرف على إنهائها، أصحاب قرار".

وأكد أن الهيئة شهدت خلال الفترة الماضية انتصار القواعد القانونية واللوائح، وهو ما أدى لإنهاء حقبة الهوى والوساطات وصارت قواعد العدالة والنزاهة والشفافية مطبقة.