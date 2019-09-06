مساعد وزير الداخلية الأسبق: اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك لخفض التصنيع إلى الصفر

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن وزارة الداخلية تبذل مجهودات كبيرة في التعامل مع التكاتك، مشيرًا إلى عدم انضباط ممارسات سائقيها، وضرب المثل بمحافظة الجيزة، التي تحولت إلى مقبرة للتكاتك، على حد وصفه.

وأشاد خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، بقرار الحكومة، بشأن استبدال وإحلال سيارات ميني فان، محل التكاتك، واصفًا القرار بالمشروع المتكامل.

ولفت، إلى هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك بخفض التصنيع إلى أن يصل "زيرو" خلال 3 سنوات، حيث سيجرى إنتاج خط إنتاج آخر وهو "ميني فان"، مشيرًا إلى وجود 3 مليون توك توك في مصر، منهم 300 ألف توك توك مرخص.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال الـ"توك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل الـ"ميني فان"، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبني وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج، مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وأكد مدبولي أنّ البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير بوجه عام، إذ توفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.