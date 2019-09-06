القوات المسلحة تنظم المؤتمر الرابع لطب الأورام عن علاج سرطان الثدي

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى المؤتمر الرابع لطب الأورام والذى تستضيفه الأكاديمية الطبية العسكرية تحت عنوان "العلاج الموجه لسرطان الثدي في مصر نحو خطوط علاج توافقية".

وأكد سكرتير عام المؤتمر على دور الأطباء المصريين في إجراء الأبحاث الطبية التي تفيد مريض الأورام المصري لتحديد مدى الاستفادة من العلاجات الحديثة مرتفعة التكلفة بما يتناسب مع طبيعة المريض المصري، مستعرضًا التحديات الكبرى التي تواجه النظم الصحية لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

كما تناول المؤتمر عددا من الأوراق البحثية التي تناقش الجدوى الصحية والاقتصادية للعلاج الموجه لمرضى سرطان الثدى في مصر وخطوط العلاج العالمية ومدى توافقها مع المريض المصري كما تم عقد عدد من المحاضرات لتعريف شباب الأطباء بكل ما هو جديد في هذا المجال، بمشاركة أساتذة الأطباء من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الأورام المتخصصة في تخصصات طب الأورام.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد مدير إدارة الخدمات الطبية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري ومواكبة التطور المستمر في الأساليب والطرق العلاجية الحديثة.

وأشار رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية إلى دور الأكاديمية في تدريب شباب الأطباء وعقد المؤتمرات الطبية لنقل وتبادل الخبرات العملية مع كبرى المراكز التخصصية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من أطباء واستشاري الأورام بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.