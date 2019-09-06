نظم قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، دورة تدريبية وورشة عمل مكثفة للتثبيت الداخلي للكسور، لجراحي العظام الشباب على أساسيات ومبادئ التثبيت الداخلي للكسور بقاعة المؤتمرات بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

حضر الدورة 70 طبيبا متدربا من مختلف مستشفيات محافظة بني سويف والمنيا والفيوم، بالتعاون مع الجمعية المصرية السويسرية للتثبيت الداخلى، بالإضافة إلى عدد من أطباء العظام بمستشفيات الشرطة، بمشاركة وإلقاء المحاضرات لأساتذة متخصصين من جامعات عين شمس والأزهر والمنصورة والمعهد القومي للجهاز الحركي.

وبنهاية الدورة سلم الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، ورئيس قسم العظام بالكلية، يرافقه الدكتور علاء الزهيري عضو مجلس أمناء الجمعية المصرية السويسرية، الشهادات المتعمدة للدورة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

وعبر شباب الأطباء عن سعادتهم بالدورة، والاستفادة من برنامجها وهدفها، فيما أثنى أعضاء الجمعية المصرية السويسرية على مستوى قسم العظام بجامعة بنى سويف وما يقدمه من خدمات لأهل المحافظة وأبنائه من الأطباء.

من جانبه، قال الدكتور الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ببني سويف ورئيس قسم العظام بالكلية، إن هناك مزيدا من الدورات التدريبية وورش العمل سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة منها تنظيم ورشة عمل متقدمة لتثبيت الكسور، خلال شهر يناير المقبل بكلية الطب.