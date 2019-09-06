عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، تقريرا عن أحد المدرسين الذين حولوا المناهج الدراسية إلى اسكتشات تمثيلية.

وقال محمد عبدالرحمن حسن، مدرس وصاحب فكرة تحويل المناهج الدراسية إلى أفلام، إنه يحلم أن يقدم المنهج بصورته الكاملة على شكل فيلم درامي قصير لا تزيد مدته عن ربع ساعة، موضحا أن الفكرة قابلتها صعوبات كثيرة جدا.

وتابع أنه كان يحلم أن يوصل المعلومة للطلاب بشكل سلس، موضحا: "الفكرة جاتلي أما دخلت الفصل، وقلت للطلبة إن النهاردة هنتكلم عن عنترة بن شداد فلقتهم بيحكولي الفيلم، ومن هنا جات الفكرة إن المؤثرات الخارجية بيتعلق بيها ذهن الطالب أكتر".

واستطرد: "فكرت من هنا أحول المنهج الدراسي لفيم درامي قصير".

وقال عمر الشاعر مخرج المشروع إنهم بدأوا بإمكانيات قليلة جدا وبدأوا التصوير بشقته ولم يمتلكوا إلا كاميرا واحدة أو كاميراتين، واضطروا إلى إعادة المشاهد أكثر من مرة.