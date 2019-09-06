باتت سيارات الـ"ميني فان" وشيكة من أن تحل محل "التوك توك"، بعدما قررت الحكومة البدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

السيارات صاحبة الهيكل الواحد والباب الجرار، والتي تحمل 7 راكبين بها، تنتشر في عدد من الأماكن والمحافظات بترخيص "ملاكي"، إلا أن مالكيها وأصحابها يستخدمونها كسيارة "أجرة" ببعض المناطق، مع رغبة قديمة لديهم في السماح لهم بترخيصها كسيارة "أجرة" وليست ملاكي لتفادي المخالفات العديدة.

بهاء سعيد، سائق سيارة "ميني فان"، ويستخدمها كسيارة "أجرة" لنقل الركاب في منطقة الأزهر، عبّر عن سعادته الشديدة بقرار رئيس مجلس الوزراء بترخيص سيارات "ميني فان" بدلًا من التوك توك، وهو ما كان يطالب به دومًا سائقو تلك السيارات لتفادي المخالفات المرورية العديدة التي كانت تسجل لهم.

بهاء: ترخيص ميني فان سيريحنا من المخالفات وأوفر وأكثر أمنا للراكب

وأضاف لـ"الوطن"، أن ترخيص سياراتهم سيجنبهم العديد من المشكلات التي كانت تواجههم باستمرار، مثل سحب الرخص والغرامات المرورية العدية التي كانت تفرض عليهم نتيجة استخدام السيارة كـ"أجرة" بعكس ترخيصها كـ"ملاكي"، كما أن الترخيص لهم كـ"أجرة" سيلزم كل سائق بالالتزام بمنطقة معينة يعمل بها.

تحويل السيارة من البنزين للغاز لن يكون مشكلة أو عائقًا أمامهم، حسب السائق، حيث سيكون أكثر توفيرًا لهم على الرغم من الجهد الأكبر الذي سيبذله "الموتور" في حالة الغاز، مستدركًا أن حصولهم على ترخيص "الأجرة" أهم من تلك التفاصيل الصغيرة التي يمكن تفاديها.

وأردف كذلك أن "الأجرة" التي يتقاضونها في الوقت الحالي من الركاب لن تزيد بعد الترخيص، كما أن ركوب الميني فان أوفر للمواطن من التوك توك "لما تاخد توك توك مخصوص مش زي لما سبعة يركبوا في عربية ويقسموا الأجرة بينهم"، بالإضافة إلى أنه أكثر راحة وأمانًا للمواطن، حيث ستكون السيارة مرخصة ولها أرقام يمكن الوصول لها عن طريقها، كما أنه لن يتيح فرصة الانفراد براكب كما يحدث في التوك توك.

حسين: نفسنا نترخص من زمان وكده مفيش أطفال هيشتغلوا سواقين زي التوك توك

أما حسين عبدالله، سائق سيارة فان يستخدمها كسيارة "أجرة" في محافظة الفيوم، أكد ارتياحه الشديد بعدما سمع خبر ترخيص الميني فان بدلًا من التوك توك، حيث سيتخلص أخيرًا من المخالفات الكثيرة التي يدفعها نتيجة ترخيص السيارة "ملاكي" واستخدامها "أجرة".

وأوضح لـ"الوطن"، أن استبدال التوك توك بالميني فان وترخيصها له مميزات عديدة للمواطنين وأصحاب السيارات، أهمها الراحة التي سيحصل عليها المواطن والأمان وتقليل سعر "المشوار"، كما أنه سيمنع الأطفال الذين يعملون كسائقي تكاتك من القيادة وتعريض حياة المواطنين للخطر، مضيفًا كذلك أن تجار المخدرات أصبحوا يستخدمون التكاتك كوسيلة للترويج لبضاعتهم وبيعها عن طريق سائقيها.