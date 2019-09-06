تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عما أثير بشأن تحصيل رسوم الشواطئ، قائلًا إنها أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، نتيجة تخبط المعلومات عن هذا الموضوع.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن هذا الأمر لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن البيان الحكومي الرسمي الوحيد الذي صدر في هذا الصدد، أفضى إلى تشكيل لجنة قانونية داخل مجلس الوزراء ستدرس هذا الموضوع من الناحية القانونية.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء أن اللجنة ستضم ممثلين للمحافظات الساحلية وكل الأطراف المعنية، لمناقشة الأمر الأسبوع المقبل.

وواصل قائلا: "وفي كل الأحوال، سنكون في الحكومة سعداء، لأننا لو فرضنا هذا القانون سنحصل مبالغ مالية، وإذا ارتأت اللجنة عكس ذلك، فستكون ضمائرنا مرتاحة لأننا لن نكون قد ضيعنا مبالغ مستحقة على الدولة".

وشدد "سعد" على أنه حتى إذا فرضت هذه الضريبة، فلن تكون بالمبالغ المالية الكبيرة التي أُشيعت خلال الفترات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع.