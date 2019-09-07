سخر الإعلامي عمرو أديب، من جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تنصل قادتها من شبابها، وذلك خلال تقديم برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال "أديب": "الجماعة باعت الشباب في أول منحنى تاريخي، فوجدي غنيم يحدثهم عن طعامه، وقيادي آخر يسرق أموالهم ليشتري بها السيارات الفارهة.. الجماعة تبيع أمها وأهلها".

وأضاف الإعلامي أن شباب الإخوان المسجونين أطلقوا مبادرة جديدة مطالبين فيها الدولة بالعفو عنهم، مشيرًا إلى أنهم استغاثوا بشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، وذلك بالرغم من كراهيتهم له.

وتابع: "وصلوا إلى مرحلة غير طبيعية من الإحباط، وأنا لا يهمني إلا تطبيق القانون.. لازم تاخد جزاءك، مفيش حد يطلعك بقى، القانون لا يحمي المغفلين، وانتو اتضحك عليكم".

وأكد مقدم البرنامج أن شباب الجماعة الإرهابية كانوا وما زالوا يكرهون مصر والمصريين ويتمنون لو استطاعوا قتل كل معارضيهم: "لما يخرجوا هيبقوا زي عاصم عبدالماجد، قتلوا السادات ولما خرجوا عزلوا مبارك، ملهومش أمان، ودموع التماسيح لن تنطلي علينا".