قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الإعلام في بريطانيا مزدهر، حيث إن الإعلام يزدهر مع الحريات، " زي زمان ما كنا بنقول الحاجة أم الاختراع، فالحرية هي إم الإبداع"، موضحًا أن مصر لها علاقة غير مكتوبة تاريخيًا مع بريطانيا، وهي علاقة ليس حب أو كراهية، ولكن به قدر كبير من الهيبة.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن النموذج البريطاني محفور في ذهن المصريين منذ سنوات الاحتلال، وهناك إعجاب مكتوم، حيث أحيانا من الممكن للشخص أن يعجب بخصمه، وليس بالضرورة أن نكون سياستنا متوافقة معها.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن السياسات المصرية البريطانية ليست في أفضل أوضاعها حاليا، مضيفًا :" أنا كنت في مجلس العموم منذ شهر كنا بنحاول نشرح للناس هناك إنهم بيسيئوا فهم مصر ويتم تناولها بشكل خاص جدا وبشكل تحكمي"، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية تسيطر بشكل أو بأخر على الإعلام البريطاني، والذي يعتبرها بريطانيا معارضه سياسية رغم كل ما يحدث من عنف وإرهاب من قبل هذه الجماعة.

وتابع :" علاقتنا ببريطانيا فيها قدر كبير من الاهتمام، مش بس مصر، بس معظم دول العالم تتعامل مع بريطانيا بقدر من الاهتمام، الدبلوماسية ولدت في بريطانيا وتخطيط العالم المعاصر اسهمت فيه بريطانيا بدرجة كبيرة".