أعلن الدكتور عبداللطيف الصعيدي، مدير مستشفى الضبعة المركزي، ضبط كمية من الأدوية والخيوط والمستلزمات الطبية مهربة من داخل مستشفى الضبعة المركزي إلى خارج المستشفى في أكياس الزبالة وتقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الجنيهات.

كانت مديرية الصحة بمطروح أعلنت منذ أيام عن اختفاء جهاز تحليل الدم من معمل المستشفى ووجود مستلزمات طبية به مجهولة المصدر.

وأضاف الصعيدي، منذ قليل، أن الضبط جاء نتيجة لإحكام الرقابة الداخلية من أفراد الأمن بالمستشفى وتم اكتشافها نتيجة المجهود المضاعف منهم تحت إشراف فريق من الشرطة المقدم أحمد علي والرائد جمال الدمنهورى والرائد ياسر.

وقدم الصعيدي الشكر لكل أفراد الأمن الذين ساهموا في ضبط الأدوية والمستلزمات المهربة التى يدفع ثمنها البسطاء الطيبون.

وأشار إلى أن المجرمين يرتكبون الجرائم وبدأت أفراد العصابة تتساقط داخل المستشفى وعن قريب شبكة التجارة بصحة المريض داخل وخارج المستشفى ستتساقط فردا وراء الآخر.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محسن طه قام بتعيين الدكتور عبداللطيف الصعيدي مديرا للمستشفى منذ أسبوعين وبدأ في النهوض بالمستشفى وضبط الأقسام وتشديد الرقابة على جميع الأقسام لرفع مستوى الخدمة الطبية لصالح أهالى الضبعة وبدأ يكشف عن فساد داخل المستشفى.