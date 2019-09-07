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هيثم شاكر: أعلنت عن مرضى للرد على من اتهمنى بالباطل

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شروط وضوابط حصول ذوي الإعاقة على شقق الإسكان الاجتماعي

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