سيطر العاملون بالمستشفى الجامعي ببني سويف، منذ قليل، على حريق محدود شب بتكييف غرفة حضانات الأطفال بالمستشفى، إثر حدوث ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات بين الأطفال أو حالات وفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي ببني سويف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن على رأس عدد من سيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف.

وتبين أن حريقا محدودا شب في تكييف غرفة حضانات الأطفال بالطابق الخامس من المستشفى، نتيجة ماس كهربائي، قبل أن يخمد العاملون بالمستشفى النيران بواسطة طفايات الحريق.

وانتقل الدكتور شريف عبدالمنعم إلى المستشفى للتأكد من سلامة الأطفال، وأمر بنقلهم إلى غرفة أخرى تكليفا لتوجيهات الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، ومتابعة حالتهم أولا بأول لطمأنة أسرهم.

وأكد مصدر داخل المستشفى أن العاملين فوجئوا بانبعاث دخان من التكييف، حيث أقدم عدد من العاملين على استخدام طفايات الحريق.