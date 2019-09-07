انتحرت طالبة بتناول مبيد حشري "حبوب مكافحة سوس الغلال"، بإحدى قرى مركز ناصر شمال بني سويف، ونقلت لمشرحة مستشفى ناصر المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ مستشفى ناصر العام، بوصول طالبة تدعى "أ . س . أ" 16 عاما، مقيمة دائرة المركز، في حالة إعياء شديدة، ادعاء تناول مادة سامة "مبيد حشري" وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها.

وتبين من التحريات الأولية للمقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، والانتقال والفحص وسؤال والدها "س . أ . ج" 44 عاما، قرر أنه أثناء وجوده خارج المنزل علم من أبنائه الصغار بتناول ابنته أقراصا خاصة بمكافحة سوس القمح بقصد الانتحار، لمرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الزواج من أحد أقاربها، ما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

كما تبين من التحريات أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة علي جثة المتوفاة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأودعت الجثة داخل مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.