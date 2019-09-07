شريف منير يطالب محمد رمضان بإصلاح الشباب: "بلاش تقلد فيفتي سينت"

علق الفنان شريف منير على الأغاني التي قدمها الفنان محمد رمضان في الفترة الأخيرة، مطالبا إياه باستغلال نجوميته لإصلاح الجيل وضبط الشباب.

وقال منير أثناء حلوله ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "محمد رمضان موهوب والاعتراضات عليه اللي عندي إنه لما عمل الشو بتاعه في الساحل طريقة تقديمه ودخوله كان فيها الأنا عالية شوية".

وتابع: "إنت نجم وبتقدم نفسك أنا موافق جدا بس بلاش ناخد من فيفتي سينت وغيره.. خلينا مصري".

وطلب منير من محمد رمضان باستغلال نجوميته في إصلاح الجيل "محمد رمضان نجم محبوب جدا وشعبيته كبيرة جدا، نستغل ده بقى في إصلاح جيل وأظبط شباب ويقلدوني في كده".

وأكد منير أن الحضور الكثيف في حفلات رمضان لا يعني نجاحه: "ممكن الناس تحضر على حاجات مرفوضة وإنت قدامك فرصة إن يبقى ليك بصمة على جيل كامل".