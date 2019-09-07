مدحت صالح يحيي حفل ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي في الإسكندرية

اختتم الفنان مدحت صالح، أمس، فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بإحياء حفلًا غنائيًا، قدم خلاله باقة متنوعة من الأغاني، آخرها "أنا ابن مصر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه، بينها: "قادرين يا دنيا، ماشي في ظلها، بحلم علي قدي، والدنيا لو هتيجي، والنور مكانه في القلوب، والمليونيرات، بنتي وحبيبتي، وحبيبى يا عاشق.. زى ما هي حبها"، والأغنيات الكلاسيكية لكوكب الشرق أم كلثوم، و"أسمر يا أسمراني" للعندليب عبدالحليم حافظ، و"بين شطين وميه"، حيث أهدها لجمهور الإسكندرية، ذلك بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته الموسيقية.

وشهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية توافد جمهور على حفلات المهرجان الصيفي، مؤكدين قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور من مختلف الأعمار، وسط أجواء تعكس عراقة المدينة الساحلية.