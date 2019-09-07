أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عددا من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائي مع مضيفة جوية، تعمل بإحدى شركات الطيران الكبرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

البداية أثناء إنهاء إجراءات وصول وتفتيش طاقم الضيافة الخاص بأحد شركات الطيران، وسأل عصام محمدين مدير الجمرك إحدى المضيفات، الفائزة بلقب "ملكة جمال" سابقا بإحدى مسابقات شركات السياحة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية، فأفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها، وأقرت بأنها سافرت بها من القاهرة وجرى إثباتها على جواز السفر بمعرفة مأمور الجمرك المختص عند السفر، وتم مراجعة جواز السفر الخاص بها وتبين وجود توقيع أحد مأموري الجمرك وإثبات 3 أجهزة إضاءه سينمائية وحواملها على أحد صفحات جواز سفرها، وتم الشك في التوقيع واستدعاء مأمور الجمرك، فأفاد بأنه لا علاقة له بجواز السفر، وبأن هذا التوقيع مزور وليس توقيعه.

بمواجهة المضيفة أقرت بأنها وقعت على الجواز بدلا من مأمور الجمارك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.