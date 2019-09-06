أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3، بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة، محاولة تهريب عددا من الأقراص المخدرة، داخل حقائب راكب مصري قادم من أثينا.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أثينا، تم الاشتباه فى أحد الركاب المصريين القادمين من اليونان، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 300 قرص ريهابنول "أبو صليبه" مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.