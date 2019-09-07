ضبط أسلحة وذخيرة وتنفيذ 48 حكما في حملة أمنية بأسيوط

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، من خلال حملة أمنية شنتها القوات بالتنسيق والأمن العام والمركزي، وشارك فيها ضباط مباحث مركز شرطة الفتح من ضبط شخصية بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وذخيرة، كما تم تنفيذ 48 حكما على قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

وأوضح اللواء أسعد الذكير مدير الأمن، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية باستهداف الخصومات الثأرية وتنفيذ الأحكام القضائية، ومواجهة واستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية.

وتم استهداف الخصومة الثأرية بقرية بني زيد الأكراد بين عائلتي (إسماعيل – الرمحة ) وأسفرت عن ضبط كلا من "أ. م. ا" (24 عاما ـ مؤهل متوسط) وبحوزته بندقية آلية تحمل رقم 3015 و(2) خزنة و(50) طلقة من ذات العيار ينتمي لعائلة إسماعيل، "وع ع م" (36 سنة ـ عامل) ومقيم الأكراد بحوزته طبنجة حلوان و3 خزن، و24 طلقة من ذات العيار، و"م ر ع" سائق المحكوم عليه في جنايات الفتح لسنة حضوري مع النفاذ ثلاث سنوات (ضرب – سلاح).

كما تم ضبط "خ س ع" 23 سنة عامل، مقيم الكلابات الشرقية وبحوزته (60) زجاجة بيرة بقصد الاتجار.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من تنفيذ 48 حكما متنوعا.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.