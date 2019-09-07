سعر الدولار اليوم في مصر

واصل سعر الدولار استقراره لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه المصري، وذلك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت في البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء الدولار في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.