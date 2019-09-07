أعلنت هيئة السكك الحديدية، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، نظرًا لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولا: خط "القاهرة - الإسكندرية" يكون متوسط التأخيرات 30 دقيقة.

ثانيا: خط "القاهرة - السد العالي" يكون متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة.

- "أسيوط - أسوان" 35 دقيقة.

ثالثا: خط "بنها - بور سعيد" يكون متوسط التأخيرات 45 دقيقة.

رابعا: خط "طنطا - المنصورة - دمياط" ويكون متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

وقدمت الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.