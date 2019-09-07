صور.. استكمال المرحلة الثالثة لتطوير طريق نبق السياحي بشرم الشيخ

أكد المهندس ممدوح المحمدي مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، أنه جار استكمال العمل بالمرحلة الثالثة في رصف طريق مركز نبق السياحي بمدينة شرم الشيخ، بطول 2 كيلو متر بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير وتوسعة الطرق الداخلية بالمدينة.

وأضاف مدير عام هيئة الطرق والكباري، أن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق ليصبح اتجاهين كل اتجاه يضم حارتين تمويل الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأشار إلى أن مرحلة الأولى والثانية لتطوير طريق نبق تضمنت أعمال رصف وإنارة وتجميل الطريق وإنشاء مقاعد للزائرين وممشى للدراجات وأكشاك لبيع الزهور والصحف ومستلزمات زائري المدينة وموقف للأجرة وباركينج ودورات مياه عمومية حضارية.