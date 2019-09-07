اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، صرف 210 ألف جنيه لاستكمال تغطية 33 باكية بسوق مركز ومدينة سيدي سالم والبدء في التشغيل، وذلك حتى يتم تسكين كافة البائعين لصالح العام.

قال محافظ كفر الشيخ، إن السوق يضم 114 باكية وتم الانتهاء من تغطية 81 ومتبقي 33 باكية، وجزء من الأرضيات والكهرباء، لافتاً إلى أنه يتم عمل استكمال الأرضيات وأعمال الكهرباء.

وأضاف أن استكمال سوق الخضار على المصرف المغطى بمدينة سيدي سالم، يتضمن بيان الأعمال بالمتر المسطح توريد وتركيب صاح مموج سمك 5 مم ليكون مع التثبيت الجيد بالحديد وعمل الميول اللازمة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف بتكلفة 102 ألف جنيه، وبيان الأعمال بالكجم توريد وتركيب حديد مشغول عبارة عن زوايا حديدية بالحوائط طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف بتكلفة 108 آلاف جنيه بإجمالي تكلفة بلغت 210 ألف جنيه.