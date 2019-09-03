ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، معوقات تنفيذ المرافق بالمرحلة الرابعة بأرض الجونة بالبرلس، وذلك بتركيب مواسير وإقامة محطة رفع داخل محطة المعالجة، فضلا عن الإضاءة وتخصيص 400 م2 لإنشاء لوحة الكهرباء، والانتهاء من وصلات الكهرباء في أرض الجونة.

وقال المحافظ إن أرض الجونة بالبرلس تقع على مساحة 114 فدانا و3 قراريط و9 أسهم، تتضمن 4 مراحل تم اعتمادها بلجنة التخطيط العمراني بالمحافظة، وتم بيع المرحلة الأولى لـ323 قطعة والمرحلة الثانية لـ178 قطعة والمرحلة الثالثة لـ369 قطعة والمرحلة الرابعة لـ362 قطعة، وتم إدراج أرض الجونة بالحيز العمراني بمدينة برج البرلس.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري السكرتير العام، والمهندس جمال العتيقي وكيل وزارة الإسكان، والعميد يسري الدسوقي مدير ميناء البرلس، والمهندس محمد خالد مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندس خالد المنياوي مدير عام التخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.