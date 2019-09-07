وصلت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، الموضوعة على القائمة السوداء الأمريكية، أمام ميناء "طرطوس" السوري.

وغرد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، مساء الجمعة: "أي شخص كان يؤكد أن (ادريان داريا1) لم تكن تتجه إلى سوريا يرفض الحقيقة" مع صور ملتقطة بالأقمار الصناعية تظهر السفينة راسية على بعد ميلين بحريين من طرطوس.

وأضاف بولتون: "ترى طهران أن مساعدة نظام بشار الأسد المجرم أهم من مساعدة شعبها. يمكننا التفاوض لكن طهران لن تحصل على خفض للعقوبات طالما لم تتوقف عن الكذب وعن نشر الإرهاب!"، على حد تعبيره.

وكشف موقع "تانك تراكرز" الذي يراقب مسار ناقلات النفط أن الناقلة قرب ميناء طرطوس، لكن لم يؤكد بأن السفينة التي تنقل 2.1 مليون برميل نفط بقيمة 140 مليون دولار تقوم بإفراغ حمولته، فيما أكد موقع "ميدل إيست آي" الإعلامي اعتبارا من الجمعة أن الناقلة أفرغت مساء الخميس 55% من حمولتها.

كانت الناقلة حجزت لـ6 أسابيع في جبل طارق ولم يفرج عنها سوى بعد إعطاء ضمانات بأنها غير متجهة إلى دول خاضعة لعقوبات أوروبية منها سوريا، وكان ترامب عارض الإفراج عنها.