استقبل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير موسى النبي العامر بسيناء اليوم السبت، الأنبا أيسوذورس أسقف ورئيس دير البرموس العامر ومعه القمص بفنوتيوس أمين الدير خلال زيارتهم لدير موسي النبي بمدينة رأس سدر.

ورحب الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية بالضيوف، مؤكدا أن الزيارة مستمرة على مدار أسبوع كامل لجميع الكنائس والأديرة بمحافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أن الضيوف زاروا دير سانت كاترين ودير الراهبات وفي ودير موسي النبي برأس سدر ومطرانية جنوب سيناء وكاتدرائية المسائيين بشرم الشيخ.

وأوضح الأنبا أبوللو، أنه جرى عقد عدة اجتماعات رهبانية وجلسات فردية وإقامة القداسات معهم لمدة ثلاثة أيام، وتفقد خدمات الإيبارشية ومدارس الأحد والحضانة والكشافة وكورال الترانيم والألحان.

وأشار إلى أن مدرسة الشمامسة مرحلة ابتدائي قدموا ألحان التسبيحة الطويلة شيري ني ماريا وتي أوي إن هيكانوس الفرايحي، وكذلك بي أهموت غار الطويلة.

كما جرى تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة عيد ميلاد الأنبا إيسوذورس.