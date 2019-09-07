قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تعمل على تصحيح المفاهيم، ومواجهة التفسيرات الخاطئة للدين، كتفسير إن أهل العلم هم علماء الشريعة فقط ليترك طلاب الطب كلياتهم حتى نتخلف وتغيب الأمة عن واقعنا العملي المعاصر، ويجلس طلاب العلم يبيعون السواك على أنه دين.

وأضاف جمعة، خلال مؤتمر صحفي، أن ما وقعنا فيه من أفكار مغلوطة ترسخت عبر قرون، فكل عصور التخلف قامت على خطابات القطيعة وشيطنة الأنظمة، مشيرا إلى أن الخطاب الثقافي والديني والتثقيفي يحتاج لنفس طويل وإخلاص النية لله.

يذكر أن وزارة الأوقاف عقدت، اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا تحضيريًّا للمؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف تحت عنوان: "فقه بناء الدول – دراسة فقهية عصرية"؛ لعرض بعض الأمور المهمة الخاصة بالمؤتمر.