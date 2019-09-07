اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، ومرافقوهم، الزيارة التفقدية للمشروعات المختلفة بسوهاج، بتفقد محطتي مياه سوهاج غرب، وإدفاء وأولاد نصير.

وقال الجزار: جارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروع استكمال توسعات محطة مياه سوهاج غرب، بطاقة 75 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 500 ألف نسمة بغرب مدينة سوهاج والقرى المجاورة، ومحطة مياه إدفا وأولاد نصير، بطاقة 17 ألف م3/يوم، بتكلفة 64 مليون جنيه، لخدمة 110 آلاف نسمة بقرى إدفا وأولاد نصير.

وأوضح الوزير أنه جارٍ تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة سوهاج، بتكلفة مليار و266 مليون جنيه، وتشمل (محطة مياه المنشاة - محطة مياه ساقلته - شبكات مياه طما - شبكات مياه شطورة - شبكات مياه نيدة - محطة مياه نقالي البوحة - محطة مياه نقالي قصر الثقافة - محطة مياه نقالي بالصفيحة - محطة مياه نقالي عرب العطيات - محطة مياه أولاد الشيخ - محطة مياه الزهراء - وحدة حديد ومنجنيز أم دومة - محطة مياه الشيخ زين الدين - محطة مياه قرية بنجا - محطة مياه جهينة - محطة مياه فاوجلي).

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة، بتكلفة 567 مليون جنيه، وتشمل: استكمال توسعات سوهاج غرب - شبكات مياه دار السلام - محطة مياه نقالي الكتكاتة - محطة مياه نقالي بنزلة القاضي - محطة مياه إدفا وأولاد نصير).

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أجرى منذ صباح اليوم جولة تفقدية بمحافظة سوهاج، تفقد خلالها محطة صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة، والمشروعات السكنية والخدمية بمدينة سوهاج الجديدة.