سفير مصر بالمغرب: تشريح جثمان العالم المصري أثبت وفاته بالسكتة القلبية

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، لمتابعة أسباب وفاة العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، والذي توفي في مدينة مراكش المغربية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مصر.

وزيرة الهجرة تتابع إجراءت نقل الجثمان لمصر

وأكد السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن العالم المصري أبو بكر رمضان، توفي الخميس الماضي، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة "أكدال بمراكش"، مؤكدًا أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح سفير مصر بالمغرب، أن العالم المصري كان متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، مضيفًا أنه شعر بإرهاق شديد في أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفي.

وأضاف السفير المصري بالمغرب، أن النيابة العامة في مدينة مراكش، أجرت تشريحا لجثة العالم المصري، موضحة أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

فيما أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه يجرى التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد إلى مصر.