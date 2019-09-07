الانتشار الواسع للشرطة منع المتظاهرين من استهداف مطار هونج كونج

منع انتشار عناصر الشرطة بأعداد كبيرة السبت في هونج كونج المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية من التسبب باضطراب في عمل المطار الذي يعد من الأكبر في العالم، وذلك بعد ثلاثة أيام من تنازل قدمته السلطة التنفيذية واعتبره المحتجون غير كاف.

وتؤمن قطارات وحافلات خدمة محدودة إلى المطار بعد ظهر السبت خوفا من تدفق المتظاهرين بأعداد كبيرة. وأبلغت السلطات المسافرين الذين سيتوجهون إلى المطار بأنهم سيحتاجون إلى وقت طويل للوصول اليه.

ودعت رسائل نشرت على مواقع الكترونية مستخدمة منذ بدء التحرك، المتظاهرين إلى اختبار امكانات المقاومة للمطار السبت، مقترحة أنشطة مختلفة لإحداث اضطرابات في السكك الحديد والطرقات المستخدمة للوصول إلى ثامن مطار دولي في العالم.

ويبدو أن عمليات نشر الشرطة باعداد كبيرة بالقرب من الطرق الرئيسية والسكك الحديد والعبارات أدت الى ردع العديد من المتظاهرين بشكل مؤكد.