حثت الصين مجددا اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية على احترام سيادتها والتوقف عن التدخل في شؤون الصين بما فيها شؤون منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج في تصريح، تعليقا على إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ترحيبها بقرار الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، سحب مشروع قانون "تسليم المجرمين"، ودعوتها "بيلوسي" لاتخاذ المزيد من الإجراءات منها التحقيق في "عنف الشرطة"، وتبني مشروع قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية في "هونج كونج" في أقرب وقت ممكن.

وقال شوانج: "أود أن أكرر مرة أخرى أنّ شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية للصين، وليس من حق أي قوى خارجية التدخل فيها، ونحث بعض السياسيين في الولايات المتحدة على الالتزام بالقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية، واحترام سيادة الصين بجدية، والتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج بأي شكل من الأشكال، والتوقف فورا عن مناقشة مشروعات قوانين تتعلق بهونج كونج؛ حرصا على عدم إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية واستقرار وازدهار هونج كونج".