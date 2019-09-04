أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم، سحب مشروع قانون لتسليم المجرمين للصين، أدى إلى غرق المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

جاء تصريح لام، خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي هونج كونج في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومن المتوقع أن تصدر لام إعلانا عاما في وقت لاحق اليوم.

وتعيش هونج كونج منذ ثلاثة أشهر أخطر أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، حيث تشهد تحركات شبه يومية للتنديد بما يعتبره المحتجون تراجعا في الحريات وتدخلا متصاعدا لبكين في شؤون هونج كونج.