قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المشروعات القومية الكبرى بالبلاد ساعدت في زيادة فرص العمل.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن كثيرا من المصانع استفادت من الحركة الإنشائية الكبرى والمشروعات القومية التي تعمل على أقصى سرعة بأعداد ضخمة.

وتابع أن قطاعات التشييد استفادت بشكل كبير من المشروعات في تشغيل أيدي عاملة بكثرة كقطاع الرخام، على عكس قطاع الأسمنت الذي بعمل بآلات وميكنة ولا يحتاج إلى أيدي عاملة بكثرة إلا أن قطاع الأسمنت استفاد عن طريق الإنتاج وليس الأيدي العاملة.

وأوضح أن المجلس التصديري وضع استراتيجية موحدة لصادرات مصر من مواد البناء قسمت إلى قسمين أحدهما خاص بإفريقيا والآخر بدول العالم، وجارٍ العمل على تطبيقهما في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الدول العربية أكثر الدول التي تصدر لها مصر، "كنا بنصدر لليبيا 25% من صادراتنا من مواد البناء قبل الثورة إلا إن الوضع اتغير في الوقت الحالي".