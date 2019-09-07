افتتح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم، مساء اليوم، فعاليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية بمعسكر باجوش بالساحل الشمالي، والذي يستمر حتى يوم 10 سبتمبر الجاري.

ويشارك في المعسكر نحو 25 جامعة مصرية حكومية وخاصة بإجمالي عدد المشاركين 250 طالب وطالبة، على أن يشارك الطلاب فى 4 مسابقات هم؛ كرة قدم طلاب بعدد 25 جامعة، وكرة طائرة طلاب بعدد 22 جامعة، وكرة طائرة طالبات بعدد 13 جامعة، وألعاب دارتس وألعاب إلكترونية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبهاء مختار، مدير قطاع البطولة و المنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور تامر عناني المدير الإداري للاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، مساء اليوم، إن مهرجان الألعاب الشاطئية للجامعات المصرية يعد الانطلاقة الأولى لاستعدادت بداية النشاط الرياضي للسنة الدراسية الجديدة والموسم الرياضي الجديد.

وأضاف "جابر"، على هامش افتتاح فاعليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية بمعسكر باجوش بالساحل الشمالي، أن المهرجان يتبنى المشروع القومى لتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية والصناعات المغذية لها.

وأوضح أن المهرجان يتضمن مشاركة نحو 21 جامعة حكومية و4 جامعات خاصة، لافتاً إلى أن أبرز ما يقدمه المهرجان هو المكان المتفرد الذي يتواجد في منطقة من أفضل مناطق الساحل الشمالي، وهو ما يعكس مدى المسؤولية لتنظيم جامعة الإسكندرية لمثل تلك الأحداث.

يذكر أن جامعة الإسكندرية افتتحت، اليوم، فاعليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية بمعسكر باجوش بالساحل الشمالي، والذي يستمر حتى يوم 10 سبتمبر الجاري والذي يقام برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.