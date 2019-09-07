علق المهندس أحمد حسن، مدير مشروع مستشفى سمالوط الوطني على ملاحظة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم وجود عمالة خلال تفقده المشروع اليوم.

وقال "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، إنه كان يشدد على ضرورة ألا يجرى تعطيل العمل حتى إذا كان هو من يتفقد المشروع.

وبرر مدير المشروع خلوه من العمال أثناء تفقد رئيس الوزراء، قائلًا: "وجود عمال ومعدات بيعمل إزعاج".

وأكد، أن رئيس الوزراء شدد على زيادة معدات الإنتاج لإنهاء المشروع في الوقت المستهدف، وهو شهر يناير المقبل.

وأشار، إلى المشروع عبارة عن مستشفى نموذجي، ضمن 29 مشروعًا للمستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية، حيث تحتوي على كافة التخصصات المتطورة وعلى جميع أنواع الجراحات دون أي زيادة في التكلفة على المواطنين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي، خلال زيارته الحالية لمحافظة المنيا.

وخلال جولته بالمستشفى، لفت انتباه رئيس الوزراء عدم وجود عمال، فتساءل: "هو مفيش عمال ليه، ولا علشان الزيارة"، متابعا "ده غير مقبول، معندناش وقت نضيعه، والعمل ميقفش فى المشروع".

وشدد مدبولي، على ضرورة صرف مستحقات المقاولين أولا بأول، حتى يكثفوا العمل بالموقع، ويلتزموا بالانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة.