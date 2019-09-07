أعلنت وزارة النقل، نقل حوالي 16 مليون مواطن عبر قطارات السكة الحديد على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، مشيرة إلى أن هناك عمل جاد يتم تقديمه من الهيئة، لتوفير كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقالت "النقل"، في بيان لها، اليوم، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ كل مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية بمنظوماتها، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، كما قدم مسؤولو النقل الشكر والتقدير لجميع العاملين بمنظومة السكة الحديد على المجهودات، التي قدموها خلال رحلات عيد الأضحى المبارك.