سفيرنا بالمغرب يكشف لـ"أديب" سبب إجراء تحاليل عميقة لجثة العالم أبو بكر رمضان

قال السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، إنه تلقى اتصالا يوم الخميس بعد الظهر من السلطات المغربية، واتصال آخر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، أبلغاه بوفاة الدكتور أبوبكر رمضان العالم المصري، موضحًا أنه قام على الفور بالتواصل مع السلطات المغربية للتحقيق في الأمر.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن العالم المصري كان متواجدا يوم 1 سبتمبر الجاري في المغرب من أجل ورشة عمل تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري، والتي بدأت أعمالها 2 سبتمبر.

وأوضح أنه أثناء مشاركة العالم المصري في ورشة العمل كان حاضرًا في الجلسة الصباحية الخاصة بالورشة يوم الخميس الماضي وشعر بتعب وقتها، واستأذن وذهب إلى غرفته بالفندق من أجل تناول الدواء والراحة، فشاهدة شخص من العاملين في الفندق في حالة صعبة حيث كان العالم المصري لا يستطيع أن يتنفس وكان محتاج لأنبوبة أكسجين.

وأكد أنه تم استدعاء طبيب الفندق الذي صّرح بأن العالم يُعاني من أزمة قلبية ويجب نقلة للمستشفى، وبالفعل تم نقله للمستشفى ولكن وافته المنية قبل وصوله إليها، وحاول الأطباء في المستشفى عمل إنعاش للقلب، وكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها ولكن لم تكن هناك أي استجابة، موضحًا أن تقارير المستشفى أكدت أنه توفي نتيجة أزمة قلبية حادة.

وتابع: "أي أجنبي متوفى في مستشفى يجب إبلاغ النيابة العامة في المغرب، وكيل الملك المغربي أمر بإجراء تشريع للجثة و تقرير التشريح المبدئي قال أنه توفي بسكته قلبية، وده أكده الطبيب الشرعي اللي كان يناظر الجثة عشان يصدر شهادة الوفاة".

وأشار إلى أن ما يتردد حول شعور العالم بأزمة قلبية بعد تناوله كوب عصير برتقال، جعل وكيل الملك المغربي يأمر مرة ثانية بإجراء تحاليل معمقة، "منقدرش نقول البرتقال كان سليم، أو كان مسموم"، وتم إرساله للمعمل المركزي بمدينة الدار البيضاء، موضحًا أن نتائج تلك التحاليل ستصدر بعد أسبوع من الآن، ولكن تصريح الدفن صدر، وتم التواصل النائب العام في المغرب وكذلك وزارة العدل، الذين أكدوا أن تصريح الدفن من الممكن صدوره من الآن ومن الممكن شحن الجثمان في أسرع وقت.

وتابع: "النهاردة السبت وبكرة الأحد إجازة في المغرب، فسيتم إصدار تصريح الدفن يوم الإثنين، وشحن الجثمان إما يوم الإثنين ليلا أو الثلاثاء صباحًا، ونتائج التحليل اللي هتصدر كمان أسبوع هي للتأكيد فقط، لكن الكشف عليه لما تعب أو لما وصل للمستشفى أو الطبيب الشرعي اللي ناظر الجثة أو التشريع الأولي بيقول إنها أزمة قلبية حادة".