قال الدكتور محمد صالح، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية هي نموذج مصري خالص يحتذى به في دول كثيرة حول العالم: "فيه بعض الدول عينها على النموذج ده وبتحاول تستنسخه وتطبقه عندها بشكل أو بآخر".

وأضاف "صالح" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن الاكاديمية الوطنية للتدريب مهمتها الأساسية مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هناك 243 هيئة عامة بالمحافظات و6 ملايين موظف داخل جميع أجهزة الدولة.

وأكد عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن قانون الخدمة المدنية جاء لإنشاء مراكز تدريب داخل الجهاز الحكومي، والدولة جادة في مشروع الميكنة.