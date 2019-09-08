ترأسها الراحل أبو بكر رمضان.. ما هي الشبكة القومية للرصد النووي والإشعاعي؟

"الشبكة القومية للرصد النووي والإشعاعي في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية".. اسم هيئة تردد كثيرًا خلال الساعات الماضية، حيث ارتبطت بخبر وفاة عالم الطاقة النووية المصري أبو بكر رمضان في ظروف غامضة أثناء مشاركته بورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

العالم المصري الراحل رأس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي والنووي التابعة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في العام 2014.

عدد محطات الشبكة ارتفع من 21 إلى 36 خلال 5 سنوات

الشبكة ترصد الإشعاع اللحظي على مدار الـ24 ساعة، ويتم وضع برامج علمية على أساس تنفيذ قياسات إشعاعية دورية شاملة، ومقارنتها بقيم الخلفية الطبيعية للوقوف على أي زيادات محتملة في المستوى الإشعاعي لتحليلها ومعرفة أسبابها، باتباع الإجراءات المتعددة للحصول على المعلومات الكافية.

في الفترة الأخيرة، وبعد أن كان عددها 21 في عام 2014، وصل عدد محطات شبكة الرصد الإشعاعي إلى 36 محطة متطورة متصلة بالغرفة المركزية للتحكم بالهيئة، حيث يتم رصد ومراقبة المستوى الإشعاعي على مستوى الجمهورية، وبصفة خاصة في بعض المناطق الحدودية ذات الأهمية والحساسية على مدار العام من خلال محطات الشبكة.

عند رصد أي تسرب يتم الكشف والإبلاغ عن أي زيادة في المستويات الإشعاعية وإجراء التقويم اللازم للموقف بعد تحليل المعلومات الصادرة من تلك المحطات واقتراح ما يمكن من إجراءات مع تحديد مستوى التدخل المطلوب، كما أن هذه المحطات متصلة بغرفة التحكم المركزية بالهيئة.