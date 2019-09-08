الهيئة العامة للثروة السمكية: نسعى لإنتاج مليوني طن أسماك قريبا

قال الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الهيئة تسعى لإنتاج مليوني طن أسماك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن مصر تنتج معدل سمكي بنحو 18 كيلو جرام للفرد سنويا، بينما الإنتاج العالمي 22 كيلو جرام للفرد، مشيرا إلى أن مصر تعتبر في المنطقة الوسط.

وأشار إلى أن الهيئة تمثل حوالي 1.4 مليون طن أسماك من الاستزراع: "البحر المتوسط بيدي من الاستزراع 2.4 مليون طن، لينا وزننا في المجال، وعندنا قدرة خلال الفترة اللي جايه إننا نحقق المستهدف، ونقابل الزيادة السكانية، ونوفر البروتين الرخيص من الأسماك".

وأوضح أن هناك أسماكا شعبية مثل "البوري والبلطي" وهي تتميز برخص ثمنها، على عكس القشريات، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف البلطي والبوري بالتحديد، لأنها أسماك شعبية: "المشكلة تكمن في التسويق بين المنتج اللي بيطلع من المزرعة وبيوصل للتاجر، وهنا بتحصل الزيادة في الأسعار".

ولفت إلى أن الهيئة تحاول بشكل كبير مع مصلحة الجمارك لتقليل الجمارك المفروضة على إضافات التغذية وأعلاف الأسماك والتي تمثل 70% من قيمة الاستزراع السمكي.

وأكد أن أسماك البلطي لا تحتاج إلى فترة طويلة، حيث لا تستغرق في المزارع إلا 6 أشهر، على عكس البوري الذي من الممكن بيعه بعد عام واحد، أما الأسماك البحرية فتستغرق مدة أطول.