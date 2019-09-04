تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، حصر المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية التي تقع في 6 مناطق التي يوجد فيها متأخرات وعدم دقة للبيانات، وجاري تدقيق بيانات الحصر لأماكن المزارع السمكية، موضحا أنه جرى عقد لجنة برئاسة اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كلا من "الرقابة الإدارية، ومدير الثروة السمكية، ومدير الأملاك، ومساعد مدير الأمن للأمن العام، وكافة الأطراف المعنية".

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد خالد، مدير عام إدارة التخطيط العمراني.