تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأحد 8 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

نهائي كأس مصر

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك و بيراميدز في نهائي كأس مصر وذلك في الثامنة مساء.

استكمال محاكمة المتهمين في حادث قطار محطة مصر

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا، وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.

انعقاد ملتقى التعليم الجامعي المصري الفنلندي

يعقد ملتقى التعليم الجامعي المصري- الفنلندي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتزامن الملتقيان مع افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع سفارة فنلندا بالقاهرة في إطار مبادرة جديدة تحت عنوان "المبادرة الإقليمية للمعرفة والإبداع، بهدف دعم تنمية مجتمع المعلومات والمعرفة ونقل التكنولوجيا من دول الشمال في أوروبا إلى أفريقيا والعالم العربي.

انعقاد أعمال الدورة الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية

تعقد أعمال الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الثلاثاء برئاسة العراق خلفا للصومال بمقر الامانة العامة للجامعة العربية.

استكمال محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 8ر5 مليون جنيه، نتيجة استغلال نفوذه، وحصوله على رشاوى، ما نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

مطار القاهرة الدولي يستقبل أولى طائرات مصر للطيران إير باص 300-220

يستقبل مطار القاهرة الدولي، أولى طائرات شركة مصر للطيران طراز "إير باص 300-220"، قادمة من مصنع "ميربل" في كندا، ضمن صفقة الـ 12 طائرة التي تعاقدت عليها.

انطلاق البرنامج التدريبي فتيات يمضين قدما بجامعة سوهاج

ينطلق بجامعة سوهاج البرنامج التدريبي "فتيات يمضين قدما"، والذى تنظمه وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

حفل فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بمركز إبداع قبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري في شارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل فني لفرق سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح، في الثامنة والنصف مساءً.

تنظيم ورشة عمل للأطفال بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، ورشة عمل للأطفال، تحت عنوان "التصوير السينمائي للمصور والمونتير"، وذلك في تمام الثانية ظهرًا.

منتدى أدب المصريين يناقش إبداع المرأة المصرية

يناقش منتدى أدب المصريين "إبداع المرأة المصرية" خلال لقاء مع بعض الأدبيات المصريات ومنهم الكاتبة سلوى بكر، والروائية منى الشيمي، والروائية والمسرحية هالة فهمي، وذلك على مدى 3 أيام وحتى الثلاثاء 10 سبتمبر، وذلك في دار ابن رشد للنشر والتوزيع.

وزارة الآثار تفتتح مقبرتين لكبار رجال الدولة في الأقصر

تفتتح وزارة الاثار مقبرتين لكبار رجال الدولة بمنطقة "دراع أبو النجا" بمحافظة الأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم لهما، بالتعاون بين كل من المجلس الأعلى للآثار ومركز البحوث الأمريكي، وذلك في الحادية عشر صباحا.

بدء فعاليات المرحلة الأولى لتنفيذ مبادة الرئيس حياة كريمة

تبدأ فى العاشرة صباحا فعاليات المرحلة الأولى لتنفيذ مبادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي تستهدف رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الإنجاب، وتستمر 5 أيام في بعض مراكز محافظة الدقهلية، وهي "المنصورة، بلقاس، ميت غمر، تمى الأمديد، الجمالية، المطرية، منية النصر، طلخا، محلة دمنة"، وذلك بإشراف أجهزة الإدارات الصحية في هذه المواقع.

الطرق الآمنة للتعامل مع قش الأرز.. ندوة في ميت غمر

"الطرق الآمنة للتعامل مع قش الأرز" عنوان ندوة تنظمها إدارة الإعلام البيئى بمنطقة شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة وذلك فى العاشرة صباحا بقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر .