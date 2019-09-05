أصدر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم 62 لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها.

ونص القرار على أن يعمل في شأن الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكود) باللائحة المرافقة.

ونشرت الجريدة الرسمية بنود القرار ومواده في عددها الصادر بتاريخ اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــــــــــــا.