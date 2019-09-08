جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة خطف تاجر أردني واحتجازه في مزرعة بالبدرشين، وطلب مبلغ فدية 100 ألف دولار.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام مجهولين باحتجاز شقيقه "46 عاما" تاجر، بمنطقة سقارة بالبدرشين، بالاشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة، لوجود خلافات مالية بينهما واتصال الأخير بشقيق المجني عليه وطلب مبلغ 100 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق، ورد للإدارة العامة لشرطة النجدة اتصالا هاتفيا من المجني عليه "من رقم مُحدد" أبلغ خلاله باحتجازه بإحدى مزارع الدواجن بمنطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين.

أمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي شارك فيه العقيد عمرو البرعي مفتش المباحث، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر يحمل جنسية إحدى الدول العربية مُقيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة، وعاملين يقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المُشار إليها، وتمكن قوة من المباحث تحت قيادة المقدم هاني الحسيني رئيس المباحث، والرائدان حسام العباسي ومحمد مجدي معاونا مباحث الدقي من ضبطهم وبحوزة أحدهم (مسدس صوت)، وتبين تواجد المجني عليه داخل استراحة مستأجرة بالمزرعة.

قرر المتهم الأول بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه فاستدرجه للمزرعة واحتجزه بمعرفة المتهمين الثاني والثالث، وبمواجهتهما أيدا اعترافات المتهم الأول واشتراكهما في ارتكاب الواقعة مقابل تحصل كلٍ منهما على مبلغ 50 ألف جنيه يقوم بدفعها عقب حصوله على مستحقاته من المجنى عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.