قررت نيابة الدقى انتداب لجنة هندسية لفحص المركب السياحى، الذى يضم فرعاً للمركز الرياضى «جولدز جيم»، قرب كوبرى الجلاء بالدقى، وتحديد سبب غرقه، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وواصلت نيابة الدقى التحقيقات، أمس، وأجرت معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وحرزت الكاميرات، التى رصدت تفاصيل غرق المركب، واستمعت لأقوال محامى مالك «ديسكو» المركب، فى الاتهامات المنسوبة إليه من قِبل مالك جيم «جولدز جيم»، بأن أعمال الترميم الخاصة بالديسكو، الموجود فى الطابق الأول، هى التى تسببت فى غرق المركب.

تحريز كاميرات المراقبة وسماع أقوال محامى "مالك الديسكو"

ونفى المحامى الاتهامات، مؤكداً أن الترميم والرخام اللذين تم عملهما فى «الديسكو» كانا بمقاييس هندسية معتمدة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التى جرت تحت إشراف إدارة البحث الجنائى بالجيزة، وبقيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى، معاون المباحث، والنقيب محمد وحيد، معاون المباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقِّى بلاغ من مالك «جولدز جيم» يفيد بغرق المركب الذى يقع عليه «الجيم»، فأسرعوا بصحبة قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص، غرق الطابق الأول بالمركب.

وبدأ فريق العمل، فور وصوله، البحث عن شاب «مفقود» يعمل فنى تكييف، وتمكنت القوات من الوصول إليه وإنقاذه، وإخلاء المركب الذى كان يقلّ عدداً من الرواد، قبل وقوع إصابات أو وفيات، واستمرت أعمال البحث والتمشيط 40 دقيقة.