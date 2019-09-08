أطلق الهلال الأحمر المصري معسكرا تدريبيا لفرق الاستجابة للطوارئ لإعداد وتأهيل كوادر المتطوعين لدى الهلال على مواجهة الطوارئ خلال الأزمات والكوارث، في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، ويستمر على مدار 5 أيام، في إطار الاستعداد لموسم السيول واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمات والكوارث.

ويتضمن المعسكر التدريبي المتطوعين لدى الهلال الأحمر المصري من محافظات إقليم جنوب الصعيد "قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر"، لرفع مهارات وكفاءة فريق الاستجابة للطوارئ بالمحافظات استعدادا لموسم سيول الأمطار، وجار تدريب الفريق على كيفية إدارة الأزمات والتعامل مع السيول ومساعدة المتضررين، في كيفية إقامة المخيمات وتوفير مياه الشرب، والخدمات التي يحتاجها المتضررين، والتدريب على الإسعافات الأولية من خلال تدريبات عملية تحاكي الواقع، والتدريب على كيفية إخلاء المصابين في أثناء حوادث الإصابات الجماعية، وتقديم الدعم النفسي خلال الطوارئ.

وقالت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، إنّ المعسكر التدريبي يهدف لرفع مهارات وكفاءة المتطوعين في التعامل مع إدارة الأزمات، خاصة أزمات سيول الأمطار من حيث إقامة المخيمات ومساعدة المتضررين وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين خلال الحوادث، والتواجد في أماكن حدوث الكوارث أو النكبات لمساعدة المتضررين وأسرهم وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأضافت كامل أنّه سيتم تنظيم مناورة في عدة سيناريوهات خلال ختام فعاليات المعسكر التدريبي حول كيفية إدارة الأزمات التي قد تحدث، مثل سيول الأمطار أو الحوادث الطارئة للوقوف على مستوى جاهزية الفريق للتعامل مع هذه الأزمات، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.