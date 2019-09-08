قال مسؤول عسكري في الهند إنّ قوات الجيش الباكستاني استهدفت اليوم المواقع الأمامية والقرى الكائنة في منطقة راجوري بولاية "جامو وكشمير"، بإطلاق نار مكثف وقذائف، منتهكةً بذلك وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف المسؤول حسب ما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، أنّ إطلاق النار من الأسلحة الصغيرة والقصف بقذائف الهاون بدأ في قطاعي "سندرباني" و"نوشيرا"، ما دفع قوات الجيش الهندي إلى الرد بالشكل المناسب، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء إطلاق النار الباكستاني.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية أعلن أمس السبت أنّ الجيش الباكستاني استهدف عدة مواقع أمامية وقرى في قطاع "بونش" بولاية "جامو وكشمير" بأسلحة صغيرة وقذائف الهاون، على طول خط المراقبة الذي يفصل بين شطري كشمير الهندي والباكستاني.

يُذكر أنّ إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران: شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".