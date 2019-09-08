بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وجاء ذلك علي النحو التالي:

الطلاب الناجحون في الدور الأول في الفترة من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019.

الطلاب الناجحون في الدور الثاني في الفترة من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019، وكان الحد الأدنى لهذه المرحلة هو 205 درجات لجميع الشعب "العلمية والأدبية".

وجرى العمل بهذه المرحلة على الوجه التالي:

· إجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الأول هو 84 ألفًا و872 طالبا وطالبة.

· إجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الثاني هو 113 ألفًا و682 طالبا وطالبة .

· إجمالي العدد المقدر للمرحلة الثالثة هو 198 ألفًا و554 طالبًا وطالبة.

وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:

عدد الطلاب المتقدمين

وبذلك يتضح تخلف 11 ألفًا و730 طالبا عن التقدم برغباتهم خلال المرحلة.

حالات استنفاد الرغبات

استنفد 2757 طالبا وطالبة من القسم العلمي و903 طلاب وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وجرى العمل في هذه المرحلة وفقًا لما يلي:

- التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل أجراه الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

- بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق انتهى من توزيع عدد 555 ألفا و652 طالبا وطالبة في المراحل الثلاث.

- بطاقة الترشيح التي يحصل عليها الطالب مجرد اخطار بترشيحه وليست مستند رسمي لقيد الطالب.

بطاقة الترشيح التي يستخرجها الطالب مبدئية قبل تقليل الاغتراب تعتبر لاغية؛ إذا تم تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية لشؤون التعليم والطلاب بالكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية -مرحلة تقليل الاغتراب- للمرحلة الثالثة .

مرحلة تقليل الاغتراب

تيسيرا على الطلاب، سيجرى فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة 10% وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر حتى يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019.

ويأتي ذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، المتضمنة ما يلي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.