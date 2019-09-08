قال محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية في الغرفة التجارية، إنّ الأدوات المدرسية هذا العام تشهد انخفاضا تتراوح نسبته بين 10 و15%.

وأضاف حسن خلال حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية ten، أنّ الانخفاض نتيجة هبوط سعر الدولار، ومعرض "أهلا مدراس" يقام هذا العام دون وجود قيمة إيجارية للشركات أو المكتبات المشاركة به.

واستكمل حسن أنّ عدم فرض القيمة الإيجارية يسهم في عدم زيادة الأسعار، إذ إنّ الغرفة التجارية هي التي تتحمل القيمة الإيجارية للمعرض، بناء على توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

وتابع وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، أنّ الوزارة تتابع التخفيضات التي يشهدها المعرض للتأكد من "هل هي حقيقية أم لا؟"، وبالتالي تشهد الأسعار انخفاضًا بالفعل داخل المعرض.