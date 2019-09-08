186924طالبا تقدموا لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الأول 84872 طالبا وطالبة، وإجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الثاني 113682 طالبا وطالبة، وإجمالي العدد المقدر للمرحلة الثالثة 198554 طالبا وطالبة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية في الثانوية العامة بلغ حوالي 106153 والشعبة الأدبية 80771، والإجمالي 186924.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة للكليات الجامعية من الشعبة العلمية 85510 ، والمتقدين للمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي 17886، والمرشحين للكليات الجامعية من الشعبة الأدبية 28114، وللمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي 51754، لافته إلى أنه تخلف 11730 طالبا عن التقدم برغباتهم خلال المرحلة الثالثة.

وتابعت وزارة التعليم العالي، أن حالات استنفاد الرغبات بلغت 2757 طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد 903 طلاب وطالبة من القسم الأدبي لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.