يؤدي وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية، اليوم، أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

ومن المقرر، أن يعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، اجتماعاً مشتركاً عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

وكان حمدوك، أزاح الستار عن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين، حسبما أفاد موقع فرانس 24

محلل سوداني: تحقيق الأمن والاستقرار أهم أولويات الحكومة الجديدة

الصحفي والمحلل السوداني، سيف الدين سليمان، عبر آماله الكبيرة في الحكومة الانتقالية الجديدة وذلك باعتبارها حكومة تمثل كافة القطاعات الوطنية في الدولة وليس حكومة حزبية كما كانت طوال الـ30 سنة الماضية في حكم البشير.

سيف الدين: الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات

وأضاف سيف الدين لـ"الوطن"، أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات ولكن على الشعب أن يبقى محافظاً على اتحاده وتماسكه ويحافظ على وحدته كما ظهر طوال الأشهر الماضية حتى تستطيع الحكومة القيام بمهامها.

وأوضح الصحفي والمحلل السياسي السوداني، أن إعادة الأمن وتحقيق الاستقرار وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة الانتقالية الجديدةن للنهوض بالاقتصاد وإعادة قوة الدولة.